Требуется поднять Тиц до 150

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен9 заявок443 просмотра

Здраствуйте.

Нужно поднять Тиц портала Веб мастеров , Сайт уже не нулёвый Тиц 10 пр 3 . 66 бэков.

Оплата по факту.

17 лет назад
Pixele
35 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

Dima-exe
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$5
Выполнил всё в срок . Рекомендую =)
Спасибо, все отлатил. Будем работать.

Заявки фрилансеров

Dima-exe
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад