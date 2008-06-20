Поднять скачиваемость журнала

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки253 просмотра

Нужно значительно поднять скачиваемость журнала fortrader.ru на постоянной основе но что бы это были живые люди.

Рассмотрим различные предложения в виде:

предполагаемая скачиваемость в месяц/способы вашего продвижения/стоимость работы/сроки

17 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

wildennn
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
При сотрудничестве с лансером был неприятный момент. Пропал на две недели, потом появился и сказал что занимается проектом. (уже после того как был написан отрицательный отзыв). Эффект от работы есть но цель не достигнута. Возможно в любой другой теме будет хороший результат, но в данном проекте нужно продвижение для целевой аудитории. Отзыв отрицательный за то что пропал и не предупредил. Это несерьезно, все таки мы здесь работаем и время деньги.
Хорошо поработали...

Заявки фрилансеров

wildennn
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад