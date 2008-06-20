Поднять скачиваемость журнала

При сотрудничестве с лансером был неприятный момент. Пропал на две недели, потом появился и сказал что занимается проектом. (уже после того как был написан отрицательный отзыв). Эффект от работы есть но цель не достигнута. Возможно в любой другой теме будет хороший результат, но в данном проекте нужно продвижение для целевой аудитории. Отзыв отрицательный за то что пропал и не предупредил. Это несерьезно, все таки мы здесь работаем и время деньги.