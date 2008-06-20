Здраствуйте. Нужно поднять Тиц портала Веб мастеров , Сайт уже не нулёвый Тиц 10 пр 3 . 66 бэков. Оплата по факту.
Поднять скачиваемость журнала
Нужно значительно поднять скачиваемость журнала fortrader.ru на постоянной основе но что бы это были живые люди.
Рассмотрим различные предложения в виде:
предполагаемая скачиваемость в месяц/способы вашего продвижения/стоимость работы/сроки
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