Раскрутка сайта в поисковых системах

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт14 заявок321 просмотр

Необходима раскрутка сайта в поисковиках: Google, Yandex.

Интересуют запросы:

1. -разработка сайта Харьков;

-создание сайта Харьков;

2. -разработка сайта;

-создание сайта;

Может быть просто оптимизация, возможна покупка ссылок. Какой из варинтов оптимальнее?

Предложения по первому и второму заданию?

17 лет назад
suprom
Роман 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров