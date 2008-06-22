Здраствуйте. Нужно поднять Тиц портала Веб мастеров , Сайт уже не нулёвый Тиц 10 пр 3 . 66 бэков. Оплата по факту.
Продвижение сайта
Компании требуется продвижение сайта.
Сайт: www.progres-s.ru
Тема сайта: клининг, эксплуатация недвижимости.
Цель:
1. Попадание в ТОП ведущих ПС.
2. Увеличить количество целевых посетителей.
Необходимо:
1. Подобрать ключевые слова или словосочетания для продвижения под бюджет.
2. Рассчитать стоимость нахождения слов в топе (в каких ПС) и сроки выведения в топ.
Первоначальный бюджет 20000 руб., при успешном сотрудничестве планируется увеличить до 50000 руб. Интересуют только белые методы продвижения, оговариваются до начала работ.
Нацелены на долгосрочное сотрудничество.
Оплата ТОЛЬКО по факту нахождения ключевых слов в топе ПС.
Гарантии - сотрудничество на договорной основе.
Готовы рассмотреть ВСЕ ваши предложения.
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