Совместное развитие сайта о клубной жизни

Здравствуйте!

Команда разработчиков сайта о кулбной жизни и т.п. зовет себе в команду людей интересующих этой областью и желающих продвигать проект. Нужны контент менеджеры и продвигатели сайта )

Пишите в асю или на майл АйСиКу: 251029183 Мило: ruslan_yugov[собака]mail[точка]ru