Раскрутка сайта по нетематическом словам

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Закрыт4 заявки193 просмотра

Есть сайт некого отеля Яблочного.

У него есть конкурент - отель Грушевый.

При вводе ключевых слов "отель яблочный" у нас в гугле отель Яблочный на первом месте.

Задача: при вводе ключевых слов "отель яблочный" нам нужно чтоб сайт отеля Грушевого был выше своего

конкурента.

Ваши цены и сроки?

Нужен украинский исполнитель.

17 лет назад
adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад

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