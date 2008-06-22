Раскрутка сайта по нетематическом словам

Есть сайт некого отеля Яблочного.

У него есть конкурент - отель Грушевый.

При вводе ключевых слов "отель яблочный" у нас в гугле отель Яблочный на первом месте.

Задача: при вводе ключевых слов "отель яблочный" нам нужно чтоб сайт отеля Грушевого был выше своего

конкурента.

Ваши цены и сроки?

Нужен украинский исполнитель.