Требуется белое продвижение сайта в ТОП-10 запросов Яндекс и Google. Необходимо провести комплекс работ
Раскрутка сайта по нетематическом словам
Есть сайт некого отеля Яблочного.
У него есть конкурент - отель Грушевый.
При вводе ключевых слов "отель яблочный" у нас в гугле отель Яблочный на первом месте.
Задача: при вводе ключевых слов "отель яблочный" нам нужно чтоб сайт отеля Грушевого был выше своего
конкурента.
Ваши цены и сроки?
Нужен украинский исполнитель.
Заявки фрилансеров
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