Требуется белое продвижение сайта в ТОП-10 запросов Яндекс и Google. Необходимо провести комплекс работ
Продвижение проекта
Нам требуется продвижение проекта Kursovaya.com в поисковой системе Yandex (российская аудитория) по следующим запросам:
1. Заказать курсовую
2. Курсовая на заказ
3. Заказать дипломную
4. Дипломная на заказ
5. Дипломная
6. Дипломная работа
7. Заказ курсовой
8. Курсовая работа
Требуемые позиции по данным запросам: ТОП-10.
Если вы готовы принять данный заказ, то интересует:
1. Сроки продвижения в ТОП-10 по данным запросам (ориентировочно, с точностью до месяца)
2. Размер ежемесячной оплаты продвижения до попадания в ТОП-10 по данным запросам.
3. Стоимость ежемесячной поддержки результатов продвижения по его завершению.
Заявки фрилансеров
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