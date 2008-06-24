Нам требуется продвижение проекта Kursovaya.com в поисковой системе Yandex (российская аудитория) по следующим запросам:

1. Заказать курсовую

2. Курсовая на заказ

3. Заказать дипломную

4. Дипломная на заказ

5. Дипломная

6. Дипломная работа

7. Заказ курсовой

8. Курсовая работа

Требуемые позиции по данным запросам: ТОП-10.

Если вы готовы принять данный заказ, то интересует:

1. Сроки продвижения в ТОП-10 по данным запросам (ориентировочно, с точностью до месяца)

2. Размер ежемесячной оплаты продвижения до попадания в ТОП-10 по данным запросам.

3. Стоимость ежемесячной поддержки результатов продвижения по его завершению.