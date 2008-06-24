Раскрутка сайта продажи дисков

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок158 просмотров

Требуется раскрутить сайт http://xipo.ru

Просьба предложения оставлять только людям у которых есть отзывы и зареганы здесь больше полугода.

Обязательно примеры работ в личку.

Постоянная поддержка в топе у поисковиков.

17 лет назад
Stingers
Никита 
34 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

snake89
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
9 отзывов(-3)
17 лет назад

Заявки фрилансеров

snake89
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
9 отзывов(-3)
17 лет назад