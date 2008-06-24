Продвинуть форум в поисковике по запросу

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт12 заявок239 просмотров

Нужно продвинуть форум игры Counter-Strike по запросу " форум counter strike " в поисковике (google или yandex на ваш выбор, но гугл будет стоить дороже) в пятёрку первых сайтов.

Бюджет предлогаете вы.

17 лет назад
psihadelic
Den 
33 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров