Итак, задача есть сайт интернет знакомств и клуба общения www.starichki.ru для пожилых аудитория от 45 лет! Надо проанализировать сайт клиента, подобрать подходящие ключевые слова и посмотреть те которые он прислал! ...
Регистрация сайта в белых англоязычных каталогах
Нужно зарегистрировать сайт в англоязычных белых каталогах,чем больше каталогов тем лучше.
+ регистрация в поисковых машинах.
Можно также прогнать по англоязычным блогам с PR от 3.
проект актуален 3-5 дней.
все отчёты на мой е-mail. Никакого использования своих мейлов для отчётов.
Пишите цену и кол-во каталогов.
Количество писем.
Среднее кол-во беков.
Средний PR каталогов.
Цена обсуждается.
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