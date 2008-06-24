Регистрация сайта в белых англоязычных каталогах

Нужно зарегистрировать сайт в англоязычных белых каталогах,чем больше каталогов тем лучше.

+ регистрация в поисковых машинах.

Можно также прогнать по англоязычным блогам с PR от 3.

проект актуален 3-5 дней.

все отчёты на мой е-mail. Никакого использования своих мейлов для отчётов.

Пишите цену и кол-во каталогов.

Количество писем.

Среднее кол-во беков.

Средний PR каталогов.

Цена обсуждается.