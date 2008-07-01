Анкоры для сапы

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Завершен5 заявок223 просмотра

Требуются качественные уникальные анкоры для сапы.

Тематика - услуги.

Для примера - Ремонт утюгов, Ремонт фенов и т.д ,, таких словосочетаний --- 20.

Для каждого сочетания - нужно 1000 анкоров.

Жду предложений с ценами и сроком исполнения.

17 лет назад
20082008
Сергей 
51 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

nagor
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
$100
Очень доволен работой и общением с Дмитрием сделал все что требовалось и дал хорошие советы оценка -- отлично !

Заявки фрилансеров

nagor
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад