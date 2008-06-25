Требуются качественные уникальные анкоры для сапы. Тематика - услуги. Для примера - Ремонт утюгов, Ремонт фенов и т.д ,, таких словосочетаний --- 20. Для каждого сочетания - нужно 1000 анкоров. ...
Подготовка поисковых ключевых фраз для сайта
Итак, задача есть сайт интернет знакомств и клуба общения www.starichki.ru для пожилых аудитория от 45 лет!
Надо проанализировать сайт клиента, подобрать подходящие ключевые слова и посмотреть те которые он прислал!
title>Сайт интернет знакомств для зрелых женщин и мужчин, клуб общения, дружба, любовь и встречи!
meta name="description" content="На Старички.RU Вы сможете найдете - интернет знакомства и клуб общения для зрелых женщин и мужчин в возрасте! Вы сможете посещать форумы, чаты, блоги, фото и видео, почту! Все для тех кому за 40" />
Проверить список наиболее подходящих и популярных ключевых слов для данного сайта с учетом специфики! Изменить действующие данные тэегов и дать оптимальное описание для реге в каталогах...
Помочь зарегить в Яндекс каталоге бесплатно!
Дать рекоммендации по грамотной доработке сайта и наиболее эффективных ключевых фразах для директа и обмена ссылками....
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен17 лет назад
Необходимо продвинуть сайтПоисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт17 лет назад
Сайт bestsurveycompanies.com Цель: 1. Увеличить количество покупателей. 2. Попадание в ТОП Google. Необходимо: 1. Необохидом оптемезировать сайт для ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нам требуется продвижение проекта Kursovaya.com в поисковой системе Yandex (российская аудитория) по следующим запросам: 1. Заказать курсовую 2. Курсовая на заказ 3. Заказать дипломную 4. Дипломная на заказ 5. Дипломная 6. Дипломная работа 7. Заказ ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется раскрутить сайт http://xipo.ru Просьба предложения оставлять только людям у которых есть отзывы и зареганы здесь больше полугода. Обязательно примеры работ в личку. Постоянная поддержка в топе у ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Нужна раструтка сайта! Только для жителей Украины! Все подробности в асе - 404035367Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Есть сайт некого отеля Яблочного. У него есть конкурент - отель Грушевый. При вводе ключевых слов "отель яблочный" у нас в гугле отель Яблочный на первом месте. Задача: при ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужна оптимизация сайта, в дальнейшем его продвижение. Дополнительная информация в процессе переговоров.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт17 лет назад
Интернет-магазин. Адрес и запросы вышлю в почту. Необходима гарантия. Т.е. - нет результата - нет денег.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется вывести сайт (тематика - iPhone) на первые места в яндексе по конкретным запросам. От нас хороший бюджет, возможнось постоянного сотрудничества (есть еще несколько сайтов). От вас – профессионализм. ...Поисковые системы (SEO)26 заявокЗакрыт17 лет назад