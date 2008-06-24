Продвижение сайта

Необходимо продвинуть сайт в первую пятерку поисковых ситем Яндекс, Рамблер, Гугл.

Сайт написан на CMS Joomla.

Сайт еще не запущен

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Требования к исполнителю:

1. Наличие уже выведенных в первую пятерку высокочастотников (т.е. не менее 50 000 запросов в месяц), с возможность позвонить владельцам выведенных сайтов для получения рекомендаций. Количество таких проектов не менее 3.

2. Финансовые гарантии, т.е. вы возвращаете нам деньги если запросы не выходят в первую десятку по истечении срока начального продвижения

Бюджет проекта адекватный задаче. Мы готовы расмотреть любые предложения по цене. Максимальный срок выполнения работ по первоначальному продвижению - 3 месяца

Интересует

Цена за первоначальное продвижение

Сроки первоначального продвижения

Стоимость поддержания продвижения в дальнейшем

Готовы начать раотать