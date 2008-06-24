Нужно зарегистрировать сайт в англоязычных белых каталогах,чем больше каталогов тем лучше. + регистрация в поисковых машинах. Можно также прогнать по англоязычным блогам с PR от 3. проект актуален 3-5 дней. все ...
Продвижение сайта
Необходимо продвинуть сайт в первую пятерку поисковых ситем Яндекс, Рамблер, Гугл.
Сайт написан на CMS Joomla.
Сайт еще не запущен
Запросы:
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Требования к исполнителю:
1. Наличие уже выведенных в первую пятерку высокочастотников (т.е. не менее 50 000 запросов в месяц), с возможность позвонить владельцам выведенных сайтов для получения рекомендаций. Количество таких проектов не менее 3.
2. Финансовые гарантии, т.е. вы возвращаете нам деньги если запросы не выходят в первую десятку по истечении срока начального продвижения
Бюджет проекта адекватный задаче. Мы готовы расмотреть любые предложения по цене. Максимальный срок выполнения работ по первоначальному продвижению - 3 месяца
Интересует
Цена за первоначальное продвижение
Сроки первоначального продвижения
Стоимость поддержания продвижения в дальнейшем
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