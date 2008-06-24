Продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт18 заявок278 просмотров

Нужен человек(не студия) на постоянную работу для продвижение сайтов. Работа из дома. Оплата сдельная (сайт/месяц). При успешном сотрудничестве будет вести SEO направление. Предпочтение для живущих в Чернигове, Киеве. Уровень знаний любой.

17 лет назад
gv11ng
50 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров