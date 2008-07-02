Нужны анкоры для сапы

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Завершен5 заявок245 просмотров

Требуются качественные уникальные анкоры для сапы.

Тематика - сайт знакомств для пожилых.

Для примера - Знакомства для пожилых, Жена для дедушки, Знакомства Кому за 45и т.д ,, таких словосочетаний --- 82

Для каждого сочетания - нужно 10-15 анкоров.

Жду предложений с ценами и сроком исполнения.

17 лет назад
panagorny
Павел 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
19 отзывов

Выбранный исполнитель

luysweb
38 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$10
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

luysweb
38 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад