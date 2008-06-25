Ищем профи-специалиста для срочной раскрутки сайта для нового оригинального проекта одной серьезной фирмы. Первоочередная задача – организация системы обмены баннерами с близкими по тематической направленности и основной целевой аудитории сайтами. С претендентов - примеры работ

О нашем проекте:

Центральная студия книгозаписи осуществляет срочный выкуп, сканирование и электронную доставку книг из Москвы (при необходимости отправляется и бумажный оригинал).

Первая презентация проекта состоялась 02 апреля 2008 г. на РИФ-2008 («Российский интернет-форум», прошедший с участием президента России Д. Медведева).

Особенностью проекта является участие в нем команды Центральной электронной библиотеки гражданской авиации России.

Производство сертифицировано по ИСО-9001 и расположено в центре Москвы. Наш репроцентр позволяет сканировать в сутки до 100 000 стр. с авиационным качеством и скоростью.

С нашей помощью Вы:

• сэкономите время на получение книжных заказов из столичных Интернет-магазинов (мы готовы переслать вам электроную копию в любую точку мира в течение 4-х часов с момента получения бумажной книги);

• у вас освободится место на книжных полках (при желании заказчика мы можем сохранять его собственные электронные файлы в персональном кабинете на нашем сервере продолжительное время);

• электронные версии могут быть выполнены с распознаванием текста (см. примеры), это добавляет возможность поиска, компиляции и т.п..

• наши цены на сканированаие и распознавание самые низкие в Москве, а качество гарантировано.