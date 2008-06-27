Тематический обмен ссылками

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка168 просмотров

Здравствуйте!

Требуется человек, который будет выполнять качественный тематический обмен ссылками по моим проектам.

Мои условия:

- строго тематический обмен, даже не околотематический;

- ссылка не закрыта от индексации;

- страница с обратной ссылкой нормально индексируется поисковиками;

- ТИЦ ссылающегося сайта от 100, желательно PR от 1;

- есть прямая ссылка с главной страницы на каталог ссылок/страницу содержащую ссылку;

- колличество исходящих ссылок на странице не должно превышать 25;

- оплата по факту за каждую ссылку;

Предпочтительно 3х сторонний обмен, площадки-доноры ваши. Приветствуется размещение на досках объявлений, каталогах ссылок и т.п., но естественно по более низкой цене.

Предлагайте ваши цены на обмены вида:

1. Взаимный обмен ТИЦ до 1000

2. Взаимный обмен ТИЦ от 1000

3. 3х сторонний обмен ТИЦ до 1000

4. 3х сторонний обмен ТИЦ от 1000

5. Размещение в каталогах, досках объявлений, соц. сетях, форумах.

На данный момент обмен по 3-м сайтам, тематики: реклама, недвижимость, оборудование. Пожалуйста указывайте портфолио, просьба не писать сообщений вида "готов", "стучитесь".

17 лет назад
LaKosta
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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