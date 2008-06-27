Необходимо продвижение в yandex google rambler сайта по созданию сайтов в первую 10 ку по словам : изготовление сайтов, заказ сайта
Тематический обмен ссылками
Здравствуйте!
Требуется человек, который будет выполнять качественный тематический обмен ссылками по моим проектам.
Мои условия:
- строго тематический обмен, даже не околотематический;
- ссылка не закрыта от индексации;
- страница с обратной ссылкой нормально индексируется поисковиками;
- ТИЦ ссылающегося сайта от 100, желательно PR от 1;
- есть прямая ссылка с главной страницы на каталог ссылок/страницу содержащую ссылку;
- колличество исходящих ссылок на странице не должно превышать 25;
- оплата по факту за каждую ссылку;
Предпочтительно 3х сторонний обмен, площадки-доноры ваши. Приветствуется размещение на досках объявлений, каталогах ссылок и т.п., но естественно по более низкой цене.
Предлагайте ваши цены на обмены вида:
1. Взаимный обмен ТИЦ до 1000
2. Взаимный обмен ТИЦ от 1000
3. 3х сторонний обмен ТИЦ до 1000
4. 3х сторонний обмен ТИЦ от 1000
5. Размещение в каталогах, досках объявлений, соц. сетях, форумах.
На данный момент обмен по 3-м сайтам, тематики: реклама, недвижимость, оборудование. Пожалуйста указывайте портфолио, просьба не писать сообщений вида "готов", "стучитесь".
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