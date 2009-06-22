superKest

Константин superKest

 
38 летРоссия/Калининград
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется копирайтер по Форекс

    Информационно-аналитическому порталу требуется копирайтер, хорошо разбирающийся на рынке Forex для написания статей под ключевые слова. Желательно, чтобы Вы имели опыт торговли на форекс и торговали в настоящий момент, чтобы быть в курсе событий. Объем статьи 2000–3000 ...

    Написание статейJoomla
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется копирайтер по Форекс

    Информационно-аналитическому порталу требуется копирайтер, хорошо разбирающийся на рынке Forex для написания статей под ключевые слова. Желательно, чтобы Вы имели опыт торговли на форекс и торговали в настоящий момент, чтобы быть в курсе событий. Объем статьи ...

    Написание статейJoomla
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется линкменеджер

    Ищется линкменеджер с опытом работы по обмену ссылками, со своими базами. Работа на постоянной основе с сайтами различных тематик. Для начала дам сайты тематики – Бизнес авиация (тиц 70), Авто (тиц 10). Оплата еженедельно, по факту ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется линкменеджер на постоянную основу

    Ищется линкменеджер с опытом работы по обмену ссылками, со своими базами. Работа на постоянной основе с сайтами различных тематик. Для начала дам сайты тематики – Бизнес авиация (тиц 70), Авто (тиц 10). Оплата еженедельно, по факту ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется линкменеджер на постоянную основу

    Ищется линкменеджер с опытом работы по обмену ссылками, со своими базами. Работа на постоянной основе с сайтами различных тематик. Для начала дам сайты тематики – Бизнес авиация (тиц 70), Авто (тиц 10). Оплата еженедельно, по факту ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется помощь по Joomla 2.5

    $20

    Версия Joomla 2.5, на сайте имеется 3 модуля вывода баннеров – в шапке, в левом сайтбаре и в футере (из стандартного компонента баннеров). Баннеров всего 9 штук (будет больше) по 3 баннера одного брокера. Требуется ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется линкменеджер

    Ищется на постоянную основу линкменеджер с опытом работы по обмену ссылками, со своими базами. Работа на постоянной основе с сайтами различных тематик. Для начала дам сайт тематики - Бизнес авиация (тиц 50). Оплата еженедельно, по факту ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Компонент для Joomla

    $50

    Имеется установленный скрипт обмена ссылками Linkspro . Требуется сделать компонент Joomla (версия 1.5 и 2.5) для вывода каталога ссылок на странице сайта. Для быстрой связи оставляйте номера ICQ.

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать "продающий" текст

    $50

    Нужен специалист для написания продающего текста, сразу указывайте ссылки на примеры подобных работ и контакты ICQ. Оплата 600-1000р за текст 2тыс символов. Более подробно при личной переписке.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Уникализации шаблонов

    Нужен человек для уникализации шаблонов для CMS Joomla, шаблоны я предоставляю. При написании своих контактов прошу так же указывать: 1)Сколько будет стоить уникализировать шаблон 2)Насколько уникализированный шаблон будет отличаться от оригинала и чем.

    Joomla
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется обмен ссылками

    Требуется обмен ссылками, тематика Бизнес/финансы, дальше будут и другие тематики. Пока что 3 сайта. Свои контакты(желательно ICQ) оставляйте, вместе с ценами за 1 обмен.

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Уникализировать шаблон

    Имеется готовый шаблон под джумлу, необходимо его уникализировать. Пишите свои цены и ICQ для связи, а так же похожие работы, если имеются.

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется реферат

    $50

    Требуется написать реферат на тему "Техника речи: тренировка речевого аппарата(правильное речевое дыхание, сила и громкость голоса, тембр, дикция - произношение и артикуляция)". Основная часть реферата не более 10 страниц.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сверстать готовую страницу. Срочно.

    $50

    Нужно сверстать готовую страницу так, чтобы в Опере было так же как и в IE. Страница в IE просматривается замечательно. В опере нет. Нужно сделать до 23-00 по Москве. Для знающих людей дело одного часа.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
BestAvtor
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$12
10 баллов
12 лет назад
Написать "продающий" текст
Не заказчик - мечта! Задачи четкие, оплата - моментальная, отношение великолепное. Рада сотрудничеству и надеюсь на его продолжение!
Заказывал написание продающего текста, задание выполнено профессионально и по адекватной цене. Рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
M_marisha
Мария 
29 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
36 отзывов(-3)
$8
10 баллов
15 лет назад
Требуется реферат
Отличный заказчик! Константин конкретно поставил задачу. Оплата произведена оперативно. Очень довольна! Буду рада продолжению сотрудничества.
Прекрасно справилась с поставленной задачей. Буду дальше сотрудничать. Рекомендую.
Ответный отзыв