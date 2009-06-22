Информационно-аналитическому порталу требуется копирайтер, хорошо разбирающийся на рынке Forex для написания статей под ключевые слова. Желательно, чтобы Вы имели опыт торговли на форекс и торговали в настоящий момент, чтобы быть в курсе событий. Объем статьи 2000–3000 ...
- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Информационно-аналитическому порталу требуется копирайтер, хорошо разбирающийся на рынке Forex для написания статей под ключевые слова. Желательно, чтобы Вы имели опыт торговли на форекс и торговали в настоящий момент, чтобы быть в курсе событий. Объем статьи ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Ищется линкменеджер с опытом работы по обмену ссылками, со своими базами. Работа на постоянной основе с сайтами различных тематик. Для начала дам сайты тематики – Бизнес авиация (тиц 70), Авто (тиц 10). Оплата еженедельно, по факту ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Ищется линкменеджер с опытом работы по обмену ссылками, со своими базами. Работа на постоянной основе с сайтами различных тематик. Для начала дам сайты тематики – Бизнес авиация (тиц 70), Авто (тиц 10). Оплата еженедельно, по факту ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ищется линкменеджер с опытом работы по обмену ссылками, со своими базами. Работа на постоянной основе с сайтами различных тематик. Для начала дам сайты тематики – Бизнес авиация (тиц 70), Авто (тиц 10). Оплата еженедельно, по факту ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт11 лет назад
- $20
Версия Joomla 2.5, на сайте имеется 3 модуля вывода баннеров – в шапке, в левом сайтбаре и в футере (из стандартного компонента баннеров). Баннеров всего 9 штук (будет больше) по 3 баннера одного брокера. Требуется ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ищется на постоянную основу линкменеджер с опытом работы по обмену ссылками, со своими базами. Работа на постоянной основе с сайтами различных тематик. Для начала дам сайт тематики - Бизнес авиация (тиц 50). Оплата еженедельно, по факту ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Имеется установленный скрипт обмена ссылками Linkspro . Требуется сделать компонент Joomla (версия 1.5 и 2.5) для вывода каталога ссылок на странице сайта. Для быстрой связи оставляйте номера ICQ.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужен специалист для написания продающего текста, сразу указывайте ссылки на примеры подобных работ и контакты ICQ. Оплата 600-1000р за текст 2тыс символов. Более подробно при личной переписке.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Требуется написание компонента для joomla 1.5.22 , подробное ТЗ прикрепил к проекту. Оставляйте ICQ для быстрой связи, ссылки на портфолио и указывайте сроки выполнения задания.Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен человек для уникализации шаблонов для CMS Joomla, шаблоны я предоставляю. При написании своих контактов прошу так же указывать: 1)Сколько будет стоить уникализировать шаблон 2)Насколько уникализированный шаблон будет отличаться от оригинала и чем.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется обмен ссылками, тематика Бизнес/финансы, дальше будут и другие тематики. Пока что 3 сайта. Свои контакты(желательно ICQ) оставляйте, вместе с ценами за 1 обмен.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Имеется готовый шаблон под джумлу, необходимо его уникализировать. Пишите свои цены и ICQ для связи, а так же похожие работы, если имеются.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется написать реферат на тему "Техника речи: тренировка речевого аппарата(правильное речевое дыхание, сила и громкость голоса, тембр, дикция - произношение и артикуляция)". Основная часть реферата не более 10 страниц.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Нужно сверстать готовую страницу так, чтобы в Опере было так же как и в IE. Страница в IE просматривается замечательно. В опере нет. Нужно сделать до 23-00 по Москве. Для знающих людей дело одного часа.HTML-верстка7 заявокЗакрыт18 лет назад