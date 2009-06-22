Требуется реферат

$50
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Завершен23 заявки437 просмотров

Требуется написать реферат на тему "Техника речи: тренировка речевого аппарата(правильное речевое дыхание, сила и громкость голоса, тембр, дикция - произношение и артикуляция)". Основная часть реферата не более 10 страниц.

16 лет назад
superKest
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

M_marisha
Мария 
31 год
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
36 отзывов(-3)
16 лет назад
$8
1 день
Прекрасно справилась с поставленной задачей. Буду дальше сотрудничать. Рекомендую.
Отличный заказчик! Константин конкретно поставил задачу. Оплата произведена оперативно. Очень довольна! Буду рада продолжению сотрудничества.

Заявки фрилансеров

M_marisha
Мария 
31 год
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
36 отзывов(-3)
16 лет назад