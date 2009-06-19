Технический диплом

Добрый день!

Нужен диплом по специальности "Сооружение и эксплуатация газо- нефтепроводов и газо- нефтехранилищ"

Срок - 5 дней (сдача - не позднее 07.00 (мск) 25.06.09), оплата - яндекс-деньги после получения каждой части.

Подробности - в прилагаемом файле. При необходимости дополнительных данных - пишите на e-mail или звоните (координаты в аккаунте).

Указывайте, пожалуйста, Вашу цену и срок выполнения (предложения без этих данных будут игнорироваться), а также Ваш опыт написания работ по данной теме.

С уважением,

Алексей.