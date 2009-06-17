Диплом по финансам

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Закрыт17 заявок345 просмотров

Нужен готовый диплом по финансам.

специальности "финансы и кредит" на тему "Проблемы формирования рынка ценных бумаг и пути их решения" 60 стр. одна теория.

оставляйте цену в руб. и свою асю.

16 лет назад
petrov1976
Сергей 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров