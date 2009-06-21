Курсовая, база данных в access

$30
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Завершен8 заявок280 просмотров

Курсовая работа по разработке сетевой базы данных IP клиентов компании в access.

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16 лет назад
alissa_sh
Alisa 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

detheb
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$10
3 дня
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Срочно выполнена дипломная работа, база данных access, презентация, uml диаграммы. Оплату получил.

Заявки фрилансеров

detheb
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад