К диплому раздаточный материал ( Срочно)

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Завершен2 заявки226 просмотров

Есть диплом к нему нужен раздаточный материал цветной . Мне нужен исполнительный человек за который не придется переделывать

Оплата 200руб срок 19 июня 13,00 мск

пишите в проекте

16 лет назад
vlad2111
47 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
34 отзыва

Выбранный исполнитель

Alex_Sk
47 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$7
1 день
Александра как всегда выручила сделала отличную работу моментально спасибо огромное Рекомендую! Огромное спасибо
Сотрудничество с Алевтиной порадовало в очередной раз. Быстрые решения вопросов, быстрая оплата, не работа, а удовольствие. Буду ждать других заданий. Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

Alex_Sk
47 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад