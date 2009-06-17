Квалификационная работа срочно

$250
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Закрыт11 заявок388 просмотров

Совершенствование организации продаж подакцизных товаров коммерческим предприятием

План

глава 1.Теоретические основы организации продаж подакцизных товаров

1.1 организационые основы продаж

1.2 особенности организации продаж подакцизных товаров

1.3 основные направления совершенствования организации продаж подакцизных товаров

глава 2.организация продаж подакцизных товаров на предприятии ОАО "СПБ"

2.1 анализ хозяйственной деятельности предприятия и выделение проблем в организации продаж

2.2 оценка альтернатив развития продаж подакцизных товаров и выбор направления напрвления для их совершенствования

16 лет назад
0987654321
Анна 
34 года
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

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