Курсовой проект

$60
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Закрыт8 заявок423 просмотра

Проектирование клиентской части системы "Клиент-Банк" по управлению расчетным счетом (по операциям начисления зарплаты на карточные счета)

16 лет назад
sunpink
Елена 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров