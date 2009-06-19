Разработка стратегии управления прибылью

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Завершен9 заявок238 просмотров

Диплом по экономике.

Разработка стратегии управления прибылью

крупного акционерного общества (корпорации)

на основе бизнес-диагностики финансового состояния. Данные будут переданы после указания предложений.

16 лет назад
Alex_87
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

temja
Артем 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов
16 лет назад
$120
2 дня
Очень доволен сотрудничеством с Артемом. В самые сжатые сроки была выполнена работа за приемлемую стоимость. Большое спасибо.
Очень приятно было работать вместе. Надеюсь о дальнейшем сотрудничестве. Обращайтесь.

Заявки фрилансеров

temja
Артем 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов
16 лет назад