Электромеханика, диплом

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Завершен11 заявок203 просмотра

Разработка системы управления для привода главного движения фрезерно-расточного станка НР3.

16 лет назад
Toha_gb
Тоха 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

temja
Артем 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов
16 лет назад
$230
3 дня
Отличная работа, отдельная благодарность за подробную математическую модель в матлабе руководитель был очень доволен))). Как и обещал премия за срочность.
Спасибо, приятно было работать. Обращайтесь.

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temja
Артем 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов
16 лет назад