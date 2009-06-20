Диплом по экономике. Разработка стратегии управления прибылью крупного акционерного общества ...
Электромеханика, диплом
Разработка системы управления для привода главного движения фрезерно-расточного станка НР3.
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