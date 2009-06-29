Курсовая работа по численным методам

Есть диплом экономика к нему нужна речь с рисунками графиками расчётами если технико-экономические показатели такие то есть цифры должны быть обоснованы. ТЕ в речи должна быть теория подкрепленная цифрами Объём 6-8 листов речь ...
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