Курсовая работа по численным методам

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Завершен3 заявки402 просмотра

Уважаемые фрилансеры!

Необходимо в срок до 25 июня написать программу - курсовую работу по дисциплине численные методы.

Требования к программе: 1) простой и удобный интерфейс, 2) среда разработки - Borland C++ Builder.

Цена и способ оплаты на ваше усмотрение, оплата после проверки работы.

16 лет назад
StCold
35 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

exiton
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$50
3 дня
Отличный специалист! Работа сделана качественно и быстро, кроме того сразу были обнаружены и устранены ошибки в задании. Очень доволен!
Спасибо

Заявки фрилансеров

exiton
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад