Разработка системы управления кон-стью фирмы

Здравствуйте, очень надеюсь на помощь!

хочу заказать дипломную работу по антикризисному управлению на тему:разработка системы управления конкурентоспособностью фирмы, на примере турагентства(туроператора)

работа должна обязательно содержать анализ фин.отчетности за 3 года:Бухг.баланс+Отчет о прибылях и убытках;анализ отчетности должен свидетельствовать о кризисном финансовом состоянии фирмы, в связи с чем должны быть предложены мероприятия по выводу из кризиса+разработана система управления конкурентоспособностью фирмы

сложность в том, что фирма, в которой проходила практику, бухгалтерскую отчетность не дает