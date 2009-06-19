Разработка системы управления кон-стью фирмы

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Здравствуйте, очень надеюсь на помощь!

хочу заказать дипломную работу по антикризисному управлению на тему:разработка системы управления конкурентоспособностью фирмы, на примере турагентства(туроператора)

работа должна обязательно содержать анализ фин.отчетности за 3 года:Бухг.баланс+Отчет о прибылях и убытках;анализ отчетности должен свидетельствовать о кризисном финансовом состоянии фирмы, в связи с чем должны быть предложены мероприятия по выводу из кризиса+разработана система управления конкурентоспособностью фирмы

сложность в том, что фирма, в которой проходила практику, бухгалтерскую отчетность не дает

16 лет назад
enigmatika
Ольга 
42 года
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

solombala
Ирина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$210
7 дней

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solombala
Ирина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад