Диплом экономика, речь к нему (срочно)

Еще раз хочу поблагодарить Алевтину за ее проекты. Очень нравится сотрудничать с ней. Радует, что если проект создается, то исполнитель выбирается быстро, не тянется резина. Про оплату даже говорить нечего. Приятно, когда не боишься, что не получишь своих денег. С Алевтиной такое невозможно. Сказала оплачу тогда-то и оплатила. Спасибо большое. Всем рекомендую Алевтину, как заказчика. С удовольствием буду ждать еще интересных проектов.