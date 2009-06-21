Диплом экономика, речь к нему (срочно)

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Есть диплом экономика к нему нужна речь с рисунками графиками расчётами если технико-экономические показатели такие то есть цифры должны быть обоснованы. ТЕ в речи должна быть теория подкрепленная цифрами

Объём 6-8 листов речь должна быть мин на 10

Срок20 июня до 21 МСК Строго хотелось бы ответственного исполнителя

16 лет назад
vlad2111
47 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
34 отзыва

Выбранный исполнитель

Alex_Sk
47 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$17
1 день
Александра настоящий профессионал вот сколько работаем не перестаю удивляться в ее работах мне даже прецепиться не к чему. Уважаемые заказчики если вы хотите получить качественную работу обращайтесь к этому человеку и вам не придется переделывать работу. Ваша работа будет выполнена качественно и в срок. Лично меня очень радует когда Александра отвечает на мои проекты. Спасибо!
Еще раз хочу поблагодарить Алевтину за ее проекты. Очень нравится сотрудничать с ней. Радует, что если проект создается, то исполнитель выбирается быстро, не тянется резина. Про оплату даже говорить нечего. Приятно, когда не боишься, что не получишь своих денег. С Алевтиной такое невозможно. Сказала оплачу тогда-то и оплатила. Спасибо большое. Всем рекомендую Алевтину, как заказчика. С удовольствием буду ждать еще интересных проектов.

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Alex_Sk
47 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад