Методы проектирования микропроцессорных систем

Работа была сделала и сдана в срок, а оплаты до сих пор нет. Не было никаких жалоб или недочетов. Сначала заказчик реагировала на мои сообщения и уклонялась от оплаты приводя всякие причины, а после она вовсе не реагировала на мои сообщения. Речь идет всего о 200руб. Если она от этого уклоняется, то что будет если речь пойдет о больших суммах))) Не советую никому работать с этим человеком, избегайте таких заказчиков.