Методы проектирования микропроцессорных систем

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Закрыт3 заявки214 просмотров

Необходимо сделать реферат на данную тему. До 20 страниц. Особых требований нет.

Оплата небольшая, 200 р., но это тоже деньги.

Кто возьмется?

16 лет назад
alasan
Алла 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Monica
41 год
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 отзывов(-1)
16 лет назад
$7
1 день
Работа была сделала и сдана в срок, а оплаты до сих пор нет. Не было никаких жалоб или недочетов. Сначала заказчик реагировала на мои сообщения и уклонялась от оплаты приводя всякие причины, а после она вовсе не реагировала на мои сообщения. Речь идет всего о 200руб. Если она от этого уклоняется, то что будет если речь пойдет о больших суммах))) Не советую никому работать с этим человеком, избегайте таких заказчиков.

Заявки фрилансеров

Monica
41 год
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 отзывов(-1)
16 лет назад