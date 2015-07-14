Добрый день! Нужен диплом по специальности "Сооружение и эксплуатация газо- нефтепроводов и газо- нефтехранилищ" Срок - 5 дней (сдача - не позднее 07.00 (мск) 25.06.09), оплата - яндекс-деньги после ...
Доделать курсовую работу
Здравствуйте.
Нужно доделать 1 пункт курсовой работы. А именно 2.2 (Исследование профессионального роста менеджеров компании)
В ней уже существует теоретическая часть, но нужно доделать с точки зрения практики, т.е. по существующим этапам расписать, сколько людей, за какой год, построить таблицы, т.е. сделать анализ за 2 года (2007-2008) по факту.
Курсовая работа приложена к файлу.
Нужно доделать к завтрашнему вечеру.
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