Доделать курсовую работу

$50
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Завершен6 заявок398 просмотров

Здравствуйте.

Нужно доделать 1 пункт курсовой работы. А именно 2.2 (Исследование профессионального роста менеджеров компании)

В ней уже существует теоретическая часть, но нужно доделать с точки зрения практики, т.е. по существующим этапам расписать, сколько людей, за какой год, построить таблицы, т.е. сделать анализ за 2 года (2007-2008) по факту.

Курсовая работа приложена к файлу.

Нужно доделать к завтрашнему вечеру.

16 лет назад
Parhomenko
Павел 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

vik-freelance
Плужников 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

vik-freelance
Плужников 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад