Доделать курсовую работу

Здравствуйте.

Нужно доделать 1 пункт курсовой работы. А именно 2.2 (Исследование профессионального роста менеджеров компании)

В ней уже существует теоретическая часть, но нужно доделать с точки зрения практики, т.е. по существующим этапам расписать, сколько людей, за какой год, построить таблицы, т.е. сделать анализ за 2 года (2007-2008) по факту.

Курсовая работа приложена к файлу.

Нужно доделать к завтрашнему вечеру.