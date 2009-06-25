Дипломная работа

Требуется грамотный и надежный человек для написания не сложной дипломной работы по специальности «монтаж и эксплуатация электрооборудования» профессия электромонтер тема "Регулировка оборотов коллекторного двигателя". Методичка приложена, будут дополнительные вопросы задавайте, в контактах есть мои данные. Схема для расчетов и графической части тут http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/rpm-governor.shtml можно даже немного упростить, без ущерба качеству самой ДП.

1. Сроки выполнения 3-4 дня

2. Цена договорная

Соответствие оформления, методичке обязательно.

Вариант 14 для экономической части.