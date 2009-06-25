Дипломная работа

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен4 заявки371 просмотр

Требуется грамотный и надежный человек для написания не сложной дипломной работы по специальности «монтаж и эксплуатация электрооборудования» профессия электромонтер тема "Регулировка оборотов коллекторного двигателя". Методичка приложена, будут дополнительные вопросы задавайте, в контактах есть мои данные. Схема для расчетов и графической части тут http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/rpm-governor.shtml можно даже немного упростить, без ущерба качеству самой ДП.

1. Сроки выполнения 3-4 дня

2. Цена договорная

Соответствие оформления, методичке обязательно.

Вариант 14 для экономической части.

16 лет назад
slesh1
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

njuta
Анна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$80
2 дня
Работаю с Анной 2 раз, все супер, поставленные позиции выполняет, это самое приятное + качество заказов отличное, рекомендована как ответственная и грамотная исполнительница. Выполнение заказав раньше сроков, очень впечатлило. Рекомендую!
Сотрудничаю второй раз. Очень довольна заказчиком.
qweq
43 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$80
3 дня
Человек является настоящим мошенником и обманщиком, сотрудничество для вас может грозить большими неприятностями!

Заявки фрилансеров

njuta
Анна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
qweq
43 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад