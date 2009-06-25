нужен диплом на тему _Место и роль банка в финансовой системе страны (срочно)
Дипломная работа
Требуется грамотный и надежный человек для написания не сложной дипломной работы по специальности «монтаж и эксплуатация электрооборудования» профессия электромонтер тема "Регулировка оборотов коллекторного двигателя". Методичка приложена, будут дополнительные вопросы задавайте, в контактах есть мои данные. Схема для расчетов и графической части тут http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/rpm-governor.shtml можно даже немного упростить, без ущерба качеству самой ДП.
1. Сроки выполнения 3-4 дня
2. Цена договорная
Соответствие оформления, методичке обязательно.
Вариант 14 для экономической части.
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