Продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт12 заявок330 просмотров

Требуется раскрутить сайт http://uborochka.ru/.

Основные ключевые слова - Уборка, Уборка помещений, Уборка офисов, Уборка после ремонта, Уборка квартиры после ремонта, Мойка окон

Поисковая система - Яндекс.

Интересно узнать, сколько будет стоить продвижение до первого места по этим запросам, а также 1я десятка.

ответы либо тут, либо по ICQ 241-673-288

17 лет назад
serega3000
125 лет
21 год в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров