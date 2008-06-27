Требуется реклама сайта в соц. сетях и на форумах определенной тематики! упор на привлечение клиентов и ссылки! Обязателен подробный отчет о проделанной работе... Возможна систематичное повторение процедуры с изменением параметров...
Продвижение сайта
Требуется раскрутить сайт http://uborochka.ru/.
Основные ключевые слова - Уборка, Уборка помещений, Уборка офисов, Уборка после ремонта, Уборка квартиры после ремонта, Мойка окон
Поисковая система - Яндекс.
Интересно узнать, сколько будет стоить продвижение до первого места по этим запросам, а также 1я десятка.
ответы либо тут, либо по ICQ 241-673-288
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