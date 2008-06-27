Требуется реклама сайта в соц. сетях и на форумах

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок207 просмотров

Требуется реклама сайта в соц. сетях и на форумах определенной тематики! упор на привлечение клиентов и ссылки! Обязателен подробный отчет о проделанной работе... Возможна систематичное повторение процедуры с изменением параметров...

17 лет назад
panagorny
Павел 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
19 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров