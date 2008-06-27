Восстановление позиций в поисковиках

Вкратце опишу ситуацию. За последний месяц сайт значительно упал в поисковиках (в первую очередь в Яндексе). Количество переходов с поисковиков упало почти вдвое. Никаких радикальных изменений на сайте не было. Но падение очень сильное (в Яндексе с 2 тысяч до 1000-1200).

Особо сильное падение по редкочастотникам, основные приходы всегда были как раз по ним.

Причины неясны.

Необходимо установить причину и вернуть сайт на прежние позиции.

При четком плане работы и четко установленных сроках бюджет делаем хороший, но необходимы хоть какие то гарантии, варианты типа заплатите сразу 10000 долларов и мы постараемся что нибудь сделать, даже не рассматриваются