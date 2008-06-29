Требуется продвижение сайта студии дизайна на небольшой бюджет. Работа надомная. С развитием бизнеса бюджет планируется увеличить.

Цель продвижения сайта - увеличение посещаемости сайта до 50-70 чел.,

оптимизация сайта по запросу: разработка web-сайтов, продвижение (или что-то в этом плане)

Требования: Ответственность профессионализм, надежность.

При желании - заключение договора. В своих сообщениях прошу сообщать цены, за которые возьметесь и примерный перечень действий по продвижению.

Отвечу только на сообщения с фотографиями и анкетными данными (с невидимками сложно общаться!)

Сайт: www.lmm-studio.com