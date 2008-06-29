Продвижения сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт17 заявок252 просмотра

Есть три сайта. Надо их продвинуть в первую 10-ку выдачи Яндекса и Гугла.

URL Запросы

1. Zeusauto.ru – 1) эвакуаторы

2. Imexobed.ru – 1) обеды в офис

3. Giviza.ru – 1) лечение рака 2) лечение онкологии

Интересует, для каждого сайта отдельно, срок исполнение и стоимость. Жду предложений!

17 лет назад
farakich
20 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров