Сайт http://viking-ross.ru/ интересуют топовые места.. по деньгам готов заплатить не более 6000 рублей
Продвижения сайтов
Есть три сайта. Надо их продвинуть в первую 10-ку выдачи Яндекса и Гугла.
URL Запросы
1. Zeusauto.ru – 1) эвакуаторы
2. Imexobed.ru – 1) обеды в офис
3. Giviza.ru – 1) лечение рака 2) лечение онкологии
Интересует, для каждого сайта отдельно, срок исполнение и стоимость. Жду предложений!
Заявки фрилансеров
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