Вывод в топовые позиции в Яндексе

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт12 заявок226 просмотров

Сайт http://viking-ross.ru/

интересуют топовые места..

по деньгам готов заплатить не более 6000 рублей

17 лет назад
GOGI18
Костя 
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

daooflint
Андрей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

daooflint
Андрей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад