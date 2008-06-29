Есть три сайта. Надо их продвинуть в первую 10-ку выдачи Яндекса и Гугла. URL ...
Попадание в DMOZ
Здравствуйте
Есть сайт тематики полиэтиленовые трубы, коммерческий, взят бесплатно в ЯК.
Нужно попадание в ДМОЗ.
Оплата только по факту с помощью сервиса безопасная сделка.
Заявки фрилансеров
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