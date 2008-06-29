Попадание в DMOZ

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок225 просмотров

Здравствуйте

Есть сайт тематики полиэтиленовые трубы, коммерческий, взят бесплатно в ЯК.

Нужно попадание в ДМОЗ.

Оплата только по факту с помощью сервиса безопасная сделка.

17 лет назад
red7
39 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров