Тексты в article directories и обмен линками

Требуется человек, который будет выполнять качественный

тематический обмен ссылками по моим проектам.

Мои условия:

тематический или околотематический

- ссылка не закрыта от индексации;

- страница с обратной ссылкой нормально индексируется

поисковиками;

желательно PR от 0;

- колличество исходящих ссылок на странице не должно

превышать 40;

- оплата по факту за каждую ссылку;

возможен обмен. Не приветствуется размещение на досках

объявлений, каталогах ссылок и т.п.,

Предлагайте ваши цены на обмены вида:

А так же я ищу человека который знает немного немецкий и

мог бы ставить мои тексты в article directories немецких.

пример сайтов для которых нужно делать эту работу.

http://kredite-vergleich.net/

http://preisvergleich-kredite.de/

раз в месяц мы создаем новый сайт,работа на постоянной

основе в удобное время.

тексты для article directories мы можем предоставлять.

подробней при переписке на [email protected]

icq 462951377