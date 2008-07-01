Продвижение сайта itcare.ru по запрос СКС Жду коммерческого предложения в личку. Сайт не продвигался, сайт существует давно, сайт не посещаем. В коммерческом предложении по возможности ответить на вопросы: ...
Тексты в article directories и обмен линками
Требуется человек, который будет выполнять качественный
тематический обмен ссылками по моим проектам.
Мои условия:
тематический или околотематический
- ссылка не закрыта от индексации;
- страница с обратной ссылкой нормально индексируется
поисковиками;
желательно PR от 0;
- колличество исходящих ссылок на странице не должно
превышать 40;
- оплата по факту за каждую ссылку;
возможен обмен. Не приветствуется размещение на досках
объявлений, каталогах ссылок и т.п.,
Предлагайте ваши цены на обмены вида:
А так же я ищу человека который знает немного немецкий и
мог бы ставить мои тексты в article directories немецких.
пример сайтов для которых нужно делать эту работу.
http://preisvergleich-kredite.de/
раз в месяц мы создаем новый сайт,работа на постоянной
основе в удобное время.
тексты для article directories мы можем предоставлять.
подробней при переписке на [email protected]
icq 462951377
Заявки фрилансеров
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