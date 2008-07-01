Продвижение сайта запрос СКС

Продвижение сайта itcare.ru по запрос СКС

Жду коммерческого предложения в личку.

Сайт не продвигался, сайт существует давно, сайт не посещаем.

В коммерческом предложении по возможности ответить на вопросы:

- какие будут результаты после продвижения в удобных для вас показателях

- сколько будет длится продвижение

- сколько будет стоить

- гарантии