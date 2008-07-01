Требуется быстро привлечь трафик по продаже квартир.
Сайт по низкочастотнику на первое место
Сайт stalintex ru по запросу "стальинтекс" на первое место в поисковиках
яндекс и гугл
в рамблере уже на 1-м
критерий отбора только цена в месяц
Для тек кто невнимателен нужно поднять stalintex ru
на первом месте сейчас stalinteks ru
это разные сайты и конкурирующие компании
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