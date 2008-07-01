Сайт по низкочастотнику на первое место

Сайт stalintex ru по запросу "стальинтекс" на первое место в поисковиках

яндекс и гугл

в рамблере уже на 1-м

критерий отбора только цена в месяц

Для тек кто невнимателен нужно поднять stalintex ru

на первом месте сейчас stalinteks ru

это разные сайты и конкурирующие компании