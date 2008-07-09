Сайт stalintex ru по запросу "стальинтекс" на первое место в поисковиках яндекс и гугл в рамблере уже на 1-м критерий отбора только цена в месяц ...
Консультация и тестирование сайта
Требуется консультация по методам продвижения и оптимизации сайта под поисковики Google, Yandex и Rambler.
Требуется:
протестировать сайт на предмет доступности и простоты индексации сайта поисковиками.
проанализировать позиции в выдаче и дать основные рекомендации по их улучшению
составить семантическое ядро (5 главных запросов и по 5 сопроводительных фраз к каждому запросу)
написать подробный отчет по сайту, где отразить какие меры необходимо принять для продвижения, какие дополнения нужно вносить в будущий контент и как изменить существующий.
дать список мер, которые нужно будет провести для продвижения (имеются ввиду покупка ссылок, регистрация в каталогах и т.д.)
Срок исполнения - неделя. Приветствуется творческий подход исполнителя к выполнению заказа.
Сайт проекта: http://www.intelligent-investor.ru/
К сожалению, пока данное задание отменяется. Спасибо всем за Ваши предложения.
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