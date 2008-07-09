Консультация и тестирование сайта

Требуется консультация по методам продвижения и оптимизации сайта под поисковики Google, Yandex и Rambler.

Требуется:

протестировать сайт на предмет доступности и простоты индексации сайта поисковиками.

проанализировать позиции в выдаче и дать основные рекомендации по их улучшению

составить семантическое ядро (5 главных запросов и по 5 сопроводительных фраз к каждому запросу)

написать подробный отчет по сайту, где отразить какие меры необходимо принять для продвижения, какие дополнения нужно вносить в будущий контент и как изменить существующий.

дать список мер, которые нужно будет провести для продвижения (имеются ввиду покупка ссылок, регистрация в каталогах и т.д.)

Срок исполнения - неделя. Приветствуется творческий подход исполнителя к выполнению заказа.

Сайт проекта: http://www.intelligent-investor.ru/

К сожалению, пока данное задание отменяется. Спасибо всем за Ваши предложения.