Нужно вести рекламную кампанию в Google AdWords

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки210 просмотров

Нужен хороший специалист по ведению контекстной рекламной кампании в Google AdWords на английском(!) языке.

Аккаунт пополнен, осталось только составить хорошие контекстные объявления и следить за кампанией.

Проект крупный.

Все предложения в ICQ#: 390-174-311

Google Ads
17 лет назад
a_vagner
Артем 
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров