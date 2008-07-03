Поднятие тиц на 100

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок169 просмотров

Есть несколько сайтов. уже пройдена регистрация в 1ps - толку мало. Начнем работать с одного:

http://www.td-morozov.ru/

интересует долговременное сотрудничество. Будут и другие проекты.

Интересует срок, стоимость (порядок оплаты). Желательна работа по договору с юрлицом.

Нужны только белые методы!

17 лет назад
tk-tk
49 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
17 лет назад
$200
60 дней

Заявки фрилансеров

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
17 лет назад