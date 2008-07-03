Поднятие тиц на 100

Есть несколько сайтов. уже пройдена регистрация в 1ps - толку мало. Начнем работать с одного:

http://www.td-morozov.ru/

интересует долговременное сотрудничество. Будут и другие проекты.

Интересует срок, стоимость (порядок оплаты). Желательна работа по договору с юрлицом.

Нужны только белые методы!