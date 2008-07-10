Прописать сайт в поисковиках и каталогах

Необходимо прописать сайт в поисковых системах и разместить сайт в белых каталогах.

Может будут другие предложение по продвижению сайта?

Сайт http://obmen.zt.ua/ региональный.

В предложениях обязательно пишите стоимость работы и сроки. Так же укажите примеры ваших работ в данном направлении.