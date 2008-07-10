Прописать сайт в поисковиках и каталогах

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен4 заявки312 просмотров

Необходимо прописать сайт в поисковых системах и разместить сайт в белых каталогах.

Может будут другие предложение по продвижению сайта?

Сайт http://obmen.zt.ua/ региональный.

В предложениях обязательно пишите стоимость работы и сроки. Так же укажите примеры ваших работ в данном направлении.

17 лет назад
gush
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
17 лет назад
$30
2 дня
Справился со своей работой на все 100%. В ходе проекта выяснилось , что необходимо произвести еще дополнительные работы, который Василий выполнил за небольшую доплату и без оговорок. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Отличный человек побольше б таких на веблансе, можно свободно работать без предоплаты

Заявки фрилансеров

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
17 лет назад