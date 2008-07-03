Необходимо раскрутить сайт магазина автозапчастей

Профессионал, который берет за свою работу реально скромные деньги, умеет не только грамотно и в срок выполнять поставленные задачи, но еще и доходчиво обьяснить заказчику суть выполняемых действий и их необходимость. Работает на результат и в контакте с заказчиком. Господа, рекомендую! Спасибо за хорошую работу! Очень доволен, что выбрал именно Илью.