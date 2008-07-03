Необходимо раскрутить сайт магазина автозапчастей

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Завершен14 заявок222 просмотра

Необходимо раскрутить сайт магазина запчастей, ваши предложения, раскрутка по 5-ти основным к.с.

17 лет назад
Geptil6
Никита 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

k0r1
Илья 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
Профессионал, который берет за свою работу реально скромные деньги, умеет не только грамотно и в срок выполнять поставленные задачи, но еще и доходчиво обьяснить заказчику суть выполняемых действий и их необходимость. Работает на результат и в контакте с заказчиком. Господа, рекомендую! Спасибо за хорошую работу! Очень доволен, что выбрал именно Илью.
Приятный в общении и сотрудничестве Заказчик. Разговоры с ним всегда были информативными и непринужденными, а оплата всегда переводилась в полном объеме и в срок. Почаще бы встречались такие Заказчики!

Заявки фрилансеров

k0r1
Илья 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад