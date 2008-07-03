Продвижение сайта Buildin.ru

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  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок271 просмотр

Господа и дамы, необходимо поднять и удерживать (в последствии) сайт по следующим поисковым запросам в Яндекс и Рамблер в первой двадцатке. Необходимы Ваши предложения с определением стоимости работ. Интересуют только "белые" методы раскрутки. Регион- М.О. и Москва. Это не фирма. Контакты есть на сайте. Сайт- www.buildin.ru

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К сожалению фирма PR-TRADE не справилась с поставленной задачей, хотя все деньги получила...

17 лет назад
onisimov
55 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

osipov_mz
61 год
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
Не люблю, когла люди не отвечают на мои письма и не пишут сами! Да еще и не работают толком...

Заявки фрилансеров

osipov_mz
61 год
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад