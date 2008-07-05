Продвижение 20-30 разных сайтов

Нужен ответственный профи, 20-30 разных проектов, 3-50 слов на каждом.

1. Мы готовы оплачивать ссылки сами, в разумных пределах

2. Требуются замечания по оптимизации каждого проекта

3. Оплата по факту нахождения сайта в 10ке/5ке Яндекса отдельно по каждому слову каждый месяц

Вопросы и ваш опыт продвижения (сайт и слова которые в 10ке) скидывайте в личку