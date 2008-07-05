Для постоянного сотрудничества ищутся специалисты продвижению интернет аптек.
Продвижение 20-30 разных сайтов
Нужен ответственный профи, 20-30 разных проектов, 3-50 слов на каждом.
1. Мы готовы оплачивать ссылки сами, в разумных пределах
2. Требуются замечания по оптимизации каждого проекта
3. Оплата по факту нахождения сайта в 10ке/5ке Яндекса отдельно по каждому слову каждый месяц
Вопросы и ваш опыт продвижения (сайт и слова которые в 10ке) скидывайте в личку
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